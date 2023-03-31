Росгвардейцы задержали злоумышленницу, которая пыталась совершить магазинную кражу

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли хищение товара из охраняемого гипермаркета.

В утреннее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в гипермаркет на проспекте Кузнецком. По прибытию стражи правопорядка задержали 43-летнюю жительницу поселка Ясногорский, которая пыталась пронести мимо кассовой зоны неоплаченный товар.

По предварительной информации, посетительница магазина сложила в сумку упаковку средств личной гигиены, несколько палок колбасы и капсулы для стирки и отправилась к выходу без оплаты. Бдительные работники торговой точки зафиксировали противоправные действия злоумышленницы с помощью камер видеонаблюдения и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия