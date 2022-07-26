Росгвардейцы задержали злоумышленницу, обокравшую сетевую торговую точку

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал с поличным подозреваемую в совершении кражи из магазина.

Вечером росгвардейцы в кратчайшее время прибыли по сигналу «тревога» к сетевой торговой точке по проспекту Металлургов. Прибывших сотрудников вневедомственной охраны встретили работники магазина и указали на подозреваемую. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы задержали 41-летнюю ранее неоднократно судимую за аналогичные преступления новокузнечанку.

По предварительной информации, злоумышленница зашла в торговую точку, взяла с полки несколько упаковок дезодоранта общей стоимостью более 1 000 рублей и положила к себе в сумку. Во время попытки пройти мимо кассовой зоны без оплаты работники остановили женщину и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Задержанную похитительницу росгвардейцы передали сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия