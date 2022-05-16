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Росгвардейцы задержали злоумышленницу обокравшую супермаркет дважды

ВВ городе Кемерово экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемую в краже продуктов питания из городского супермаркета.

дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к охраняемой торговой точке по проспекту Ленинградскому. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили и задержали 29-летнюю кемеровчанку, ранее неоднократно привлекавшуюся к административной ответственности за мелкие хищения.

 По предварительной информации, задержанная положила в сумку товар стоимостью более 3 000 рублей и прошла мимо кассовой зоны без оплаты. Кроме того, ранее в этом же супермаркете злоумышленница похитила продукты питания стоимостью более 2 000 рублей.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную правоохранителям.

 

 

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Кемерово
kuzbassnews.ru
16/05/2022
Происшествия
Кемерово

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