Росгвардейцы задержали злоумышленницу, причинившую ножевое ранение жителю Кузбасса

В Ленинске-Кузнецком экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал горожанку, которая из-за ревности причинила ножевое ранение своему сожителю.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал о совершении противоправных действий в отношении 48-летнего жителя частного дома по улице Чепелевская. На месте происшествия стражи правопорядка задержали предполагаемую виновницу, которой оказалась 43-летняя сожительница потерпевшего.

По предварительной информации, в ходе совместного распития спиртных напитков у пары возник словесный конфликт на почве ревности. В результате подозреваемая нанесла возлюбленному ножевое ранение живота, а затем вызвала для него работников скорой медицинской помощи. Прибывшая бригада медиков сообщила о происшествии правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную с признаками алкогольного опьянения гражданку сотрудникам органов внутренних дел. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение.

Фото: Росгвардия