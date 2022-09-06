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Росгвардейцы задержали злоумышленницу, причинившую ножевое ранение жителю Кузбасса

В Ленинске-Кузнецком экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал горожанку, которая из-за ревности причинила ножевое ранение своему сожителю.

 В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал о совершении противоправных действий в отношении 48-летнего жителя частного дома по улице Чепелевская. На месте происшествия стражи правопорядка задержали предполагаемую виновницу, которой оказалась 43-летняя сожительница потерпевшего.

 По предварительной информации, в ходе совместного распития спиртных напитков у пары возник словесный конфликт на почве ревности. В результате подозреваемая нанесла возлюбленному ножевое ранение живота, а затем вызвала для него работников скорой медицинской помощи. Прибывшая бригада медиков сообщила о происшествии правоохранителям.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную с признаками алкогольного опьянения гражданку сотрудникам органов внутренних дел. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
06/09/2022
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий

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