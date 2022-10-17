Росгвардейцы задержали злоумышленницу, ранившую своего сожителя ножом за тунеядство

В Междуреченске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал горожанку, которая нанесла ножевые ранения своему сожителю.

В вечернее время росгвардейцы прибыли по сигналу о совершении противоправных действий в отношении 35-летнего местного жителя в квартиру по улице Пушкина. На месте происшествия росгвардейцы задержали 34-летнюю местную жительницу с признаками алкогольного опьянения, которая может быть причастна к причинению вреда здоровью своему сожителю.

По предварительной информации, в ходе совместного застолья у предполагаемой виновницы возникла ссора с сожителем якобы из-за того, что мужчина живет за ее счет. В результате конфликта женщина ранила горожанина ножом в область груди и живота, после чего сообщила о случившемся правоохранителям и вызвала медицинскую бригаду.

Потерпевший мужчина был госпитализирован медиками, а подозреваемую росгвардейцы передали для разбирательства сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия