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Росгвардейцы задержали злоумышленницу, ранившую своего сожителя ножом за тунеядство

 В Междуреченске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал горожанку, которая нанесла ножевые ранения своему сожителю.

В вечернее время росгвардейцы прибыли по сигналу о совершении противоправных действий в отношении 35-летнего местного жителя в квартиру по улице Пушкина. На месте происшествия росгвардейцы задержали 34-летнюю местную жительницу с признаками алкогольного опьянения, которая может быть причастна к причинению вреда здоровью своему сожителю.

 По предварительной информации, в ходе совместного застолья у предполагаемой виновницы возникла ссора с сожителем якобы из-за того, что мужчина живет за ее счет. В результате конфликта женщина ранила горожанина ножом в область груди и живота, после чего сообщила о случившемся правоохранителям и вызвала медицинскую бригаду.

 Потерпевший мужчина был госпитализирован медиками, а подозреваемую росгвардейцы передали для разбирательства сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

 

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Междуреченск
kuzbassnews.ru
17/10/2022
Происшествия
Междуреченск
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