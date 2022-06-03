Росгвардейцы задержали злоумышленника, которой проник через окно в жилище кузбассовца

В дневное время стражи правопорядка прибыли по сигналу очевидцев о незаконном проникновении в жилище на улице Комарова. На месте росгвардейцы обнаружили разбитое окно в квартиру на первом этаже многоэтажного дома. Спустя время на адрес прибыл 42-летний владелец квартиры, который впустил росгвардейцев для обследования жилища. В одной из комнат стражи правопорядка обнаружили и задержали 36-летнего ранее судимого местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, задержанный после употребления спиртного в отсутствии хозяина разбил окно и проник в квартиру своего знакомого, где стал дожидаться его возвращения для выяснения отношений. Бдительные соседи заметили противоправные действия злоумышленника и сообщили об этом правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что в целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, свое жилище можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.