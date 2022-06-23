Росгвардейцы задержали злоумышленника, который бросил на участок родственника зажигательный "коктейль"

В вечернее время росгвардейцы получили ориентировку с приметами подозреваемого, который бросил на приусадебный участок дальнего родственника бутылку с горючей смесью и скрылся. В ходе поисковых мероприятий патрульные войск правопорядка по приметам обнаружили и задержали злоумышленника, которым оказался 52 летний житель Кемерова. По предварительной информации, причиной конфликта послужили неприязненные отношения задержанного с дальним родственником. Потерпевший самостоятельно справился с огнем с помощью огнетушителя, а его супруга обратилась к правоохранителям. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. В целях личной и имущественной безопасности Росгвардия рекомендует устанавливать в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный пульт охраны. В случае необходимости граждане в любое время суток могут подать тревожный сигнал, который поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайший срок группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.