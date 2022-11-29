Росгвардейцы задержали злоумышленника, который грозил поджечь дом бывшей супруги

В Белове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия в охраняемом жилище.

В дневное время росгвардейцы оперативно прибыли на вызов сработавшей тревожной кнопки, установленной в частном доме 42-летней местной жительницы. На месте росгвардейцы обнаружили агрессивного мужчину, который угрожал физической расправой своей бывшей супруге. Росгвардейцы успокоили и задержали дебошира, которым оказался ранее не судимый 53-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, после употребления спиртных напитков мужчина пришел к частному дому бывшей супруги для выяснения отношений. Горожанка отказалась впустить незваного гостя, в результате дебошир начал грозить женщине поджогом ее жилища и физической расправой. Для защиты горожанка нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии, который прибыл на адрес спустя несколько минут.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия