Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы задержали злоумышленника, который грозил поджечь дом бывшей супруги

 В Белове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия в охраняемом жилище.

В дневное время росгвардейцы оперативно прибыли на вызов сработавшей тревожной кнопки, установленной в частном доме 42-летней местной жительницы. На месте росгвардейцы обнаружили агрессивного мужчину, который угрожал физической расправой своей бывшей супруге. Росгвардейцы успокоили и задержали дебошира, которым оказался ранее не судимый 53-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, после употребления спиртных напитков мужчина пришел к частному дому бывшей супруги для выяснения отношений. Горожанка отказалась впустить незваного гостя, в результате дебошир начал грозить женщине поджогом ее жилища и физической расправой. Для защиты горожанка нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии, который прибыл на адрес спустя несколько минут.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
29/11/2022
Происшествия
Белово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus