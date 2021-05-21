Росгвардейцы задержали злоумышленника, который избил и обокрал горожанина

В городе Гурьевск экипаж Росгвардии вневедомственной охраны с поличным задержал рецидивиста, который избив горожанина, похитил его документы и одежду.

В вечернее время на маршруте патрулирования к росгвардейцам обратился прохожий, сообщивший о потасовке в ближайшем дворе. Прибывшие на место происшествия для проверки информации стражи правопорядка обнаружили неизвестного со спортивной сумкой, который при виде патрульного автомобиля бросил ручную кладь и попытался убежать, но был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за грабежи и разбой, 42-летний местный житель.

При обследовании ближайшей территории росгвардейцы обнаружили в зарослях лежащего на земле раздетого мужчину со следами побоев, который нуждался в медицинской помощи. Стражи правопорядка вызвали на место происшествия бригаду медиков.

По предварительной информации, у 43-летнего потерпевшего на улице возник конфликт с подозреваемым, в результате которого злоумышленник избил мужчину, а затем похитил его имущество, сложив в спортивную сумку. Благодаря бдительному горожанину, росгвардейцы задержали налетчика с поличным. Для дальнейшего разбирательства экипаж Росгвардии передал задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Пострадавший был госпитализирован.