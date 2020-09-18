Росгвардейцы задержали злоумышленника, который избил на улице новокузнечанина

В дневное время в Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию от очевидцев, что на улице Транспортная неизвестный избил прохожего.

Прибывшие на место происшествия стражи правопорядка обнаружили 33-летнего мужчину с множественными ссадинами и ушибами. Росгвардейцы вызвали для пострадавшего бригаду медиков и выяснили обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, потерпевший встретил на улице незнакомца с признаками алкогольного опьянения, который стал провоцировать его на конфликт якобы из-за непонравившегося взгляда. В результате злоумышленник избил прохожего, а затем скрылся. Пострадавший горожанин с подозрением на переломы ребер и черепно-мозговую травму был доставлен в городское медицинское учреждение.

Росгвардейцы выяснили у очевидцев приметы нападавшего и приступили к поискам. Недалеко от места происшествия около одного из подъездов многоквартирного дома стражи правопорядка обнаружили и задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за побои 46-летний местный житель.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам правоохранительных органов.