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Росгвардейцы задержали злоумышленника, который ударил ножом пожилого мужчину

В дневное время на маршруте патрулирования к стражам правопорядка обратился прохожий, который сообщил о конфликте на улице Краснобродской. На месте происшествия росгвардейцы обнаружили 68-летнего мужчину с ножевыми ранениями в области живота и груди. Подозреваемый в нападении находился рядом, он был задержан.

Сотрудники вневедомственной охраны вызвали бригаду медиков и до их прибытия оказали пенсионеру доврачебную помощь.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый, 48-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, был передан сотрудникам органов внутренних дел. Пострадавший госпитализирован.

По предварительной информации, нетрезвый мужчина повздорил со случайным прохожим. Конфликт перерос в драку, в ходе которой задержанный нанёс пожилому мужчине удары ножом в область живота и груди.

 

 

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kuzbassnews.ru
16/05/2022
Происшествия
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