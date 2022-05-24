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Росгвардейцы задержали злоумышленника, который напал на работника магазина

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину с признаками алкогольного опьянения, который причинил физическое насилие и материальный ущерб работнику магазина, пытавшегося пресечь кражу.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях в торговую точку по улице Кирова. На месте происшествия стражи правопорядка задержали 29-летнего жителя Калтана, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков.

По предварительной информации, задержанный посетитель магазина взял с полки упаковку сыра и попытался выйти на улицу без оплаты товара. Администратор торговой точки заметил хищение и попытался остановить злоумышленника перед выходом. В результате случилась потасовка, в ходе которой подозреваемый нанес удар головой работнику магазина, а также повредил его сотовый телефон.  

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали калтанца сотрудникам органов внутренних дел.

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
24/05/2022
Происшествия
Новокузнецк
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