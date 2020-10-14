Росгвардейцы задержали злоумышленника, который напал на знакомую

Ректор КемГУ ушёл на карантин из-за контакта с заражённым коронавирусом Как узнал «Интерфакс», ректор Кемеровского государственного университета — а именно, Александр...

Потепление до +12 градусов придёт в Кемерово Синоптики предполагают, что на Кемерово обрушатся мокрый снег и ураган — до 13 м/с. Днём 14 октября...

Авиакомпания Red Wings запустила прямые рейсы из Воронежа в Екатеринбург Авиакомпания Red Wings запустила прямые рейсы из международного аэропорта Воронеж имени Петра I в...