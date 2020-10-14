Росгвардейцы задержали злоумышленника, который напал на знакомую

В Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал 63-летнего горожанина, который ножом причинил вред здоровью знакомой.
Росгвардейцы прибыли на сигнал от медиков в многоквартирный дом по улице Белана. По предварительной информации, 36-летняя пострадавшая вместе с приятелем была в квартире подозреваемого. После совместного распития спиртных напитков хозяин потребовал от гостей покинуть жилище. Из-за прерванного застолья случился конфликт, в результате которого подозреваемый ранил знакомую кухонным ножом в бедро. После этого пара покинула жилище и обратилась за помощью к медикам, которые госпитализировали пострадавшую.
Стражи правопорядка задержали подозреваемого по месту жительства. Для дальнейшего разбирательства ранее судимого новокузнечанина росгвардейцы передали сотрудникам правоохранительных органов.
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