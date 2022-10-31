Росгвардейцы задержали злоумышленника, который облил зеленкой работницу банка

В Междуреченске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия на охраняемом объекте.В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к охраняемой финансовой организации. На указанном адресе стражи порядка задержали 42-летнего ранее судимого местного жителя с признаками алкогольного опьянения.По предварительной информации, мужчина после употребления спиртного пришел в охраняемую организацию и облил зеленкой работницу банка якобы из-за получения ложного звонка о списании денежных средств с его банковской карты. Работники объекта нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия