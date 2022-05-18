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Росгвардейцы задержали злоумышленника, который обокрал свою бабушку

В дневное время за помощью обратилась 76-летняя местная жительница, сообщившая о квартирной краже. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы выяснили, что заявительница оставила в квартире внука, который пришел якобы проведать родственницу, а сама отправилась за покупками на рынок. Вернувшись, женщина обнаружила пропажу телевизора и гостя. Выяснив приметы предполагаемого виновника, росгвардейцы приступили к поиску, и спустя время задержали подозреваемого в подъезде заявительницы. Предварительно установлено, что ранее судимый 40-летний местный житель после употребления спиртных напитков похитил у родственницы телевизор, который сбыл в ломбарде, а затем снова решил вернуться к бабушке.

 Для дальнейшего разбирательства и возвращения похищенного имущества росгвардейцы передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

 

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kuzbassnews.ru
18/05/2022
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