Росгвардейцы задержали злоумышленника, который обворовал частный дом родственника

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по приметам разыскал рецидивиста, который может быть причастен к краже с проникновением в жилище.

В вечернее время на маршруте патрулирования улицы Сосновая росгвардейцы обратили внимание на подозрительного прохожего с признаками опьянения. Стражи правопорядка остановили для проверки личности ранее судимого за кражу и незаконный оборот наркотиков 25 летнего местного жителя, который оказался в розыске за очередное имущественное преступление.

По предварительной информации, разыскиваемый мужчина путем разбития окна проник в частный дом своего деда и похитил продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что основными путями проникновения в жилище для злоумышленников служат незащищённые окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, свое жилище можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.

Фото: Росгвардия