Росгвардейцы задержали злоумышленника, который повредил имущество строящегося храма

В Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал злоумышленника, который на территории будущего храма пытался похитить строительную арматуру.

В дневное время стражи правопорядка получили информацию от очевидца, что на стройке религиозного объекта подозрительный молодой человек с помощью газового резака демонтирует металлическую опалубку. Для проверки информации на указанный адрес отправился ближайший экипаж Росгвардии. При подъезде к месту происшествия стражи правопорядка заметили неизвестного, который при виде патрульного автомобиля, сел в отечественный Иж-2125 и попытался скрыться, но был задержан. Им оказался ранее судимый 21-летний кузбассовец. В его автомобиле находилось оборудование для резки металла. На строительной площадке росгвардейцы обнаружили демонтированную арматуру.

По предварительной информации, злоумышленник, воспользовавшись отсутствием строителей на площадке, срезал с помощью инструмента металлическую опалубку с целью хищения. Благодаря своевременному обращению бдительного гражданина к правоохранителям злоумышленник был задержан с поличным.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.