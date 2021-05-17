Росгвардейцы задержали злоумышленника, который повредил имущество строящегося храма

В Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал злоумышленника, который на территории будущего храма пытался похитить строительную арматуру.
В дневное время стражи правопорядка получили информацию от очевидца, что на стройке религиозного объекта подозрительный молодой человек с помощью газового резака демонтирует металлическую опалубку. Для проверки информации на указанный адрес отправился ближайший экипаж Росгвардии. При подъезде к месту происшествия стражи правопорядка заметили неизвестного, который при виде патрульного автомобиля, сел в отечественный Иж-2125 и попытался скрыться, но был задержан. Им оказался ранее судимый 21-летний кузбассовец. В его автомобиле находилось оборудование для резки металла. На строительной площадке росгвардейцы обнаружили демонтированную арматуру.
По предварительной информации, злоумышленник, воспользовавшись отсутствием строителей на площадке, срезал с помощью инструмента металлическую опалубку с целью хищения. Благодаря своевременному обращению бдительного гражданина к правоохранителям злоумышленник был задержан с поличным.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.
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