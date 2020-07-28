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Росгвардейцы задержали злоумышленника, который пытался обокрасть компьютерный магазин

 В Кемерове экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал с поличным 20-летнего похитителя компьютерной мыши стоимостью более 5 000 рублей.

 Росгвардейцы прибыли на тревожный сигнал в городской компьютерный магазин, в котором работники удерживали молодого человека, пытавшегося под одеждой пронести неоплаченное устройство. Со слов задержанного, он похитил товар по просьбе знакомого, которому планировал сбыть похищенный девайс. Для дальнейшего разбирательства ранее не судимого молодого человека росгвардейцы передали правоохранителям.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы. 

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
28/07/2020
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