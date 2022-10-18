Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы задержали злоумышленника, который пытался проникнуть в квартиру бывшей супруги

 В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который разбил окно в квартиру бывшей супруги с целью проникновения в жилище. В вечернее время росгвардейцы прибыли по сигналу от очевидцев к многоквартирному дому на улице Пролетарской. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили злоумышленника, который пытался через разбитое окно забраться в квартиру первого этажа. Росгвардейцы пресекли противоправные действия и задержали мужчину для выяснения обстоятельств. Им оказался 40 летний ранее судимый за незаконный оборот наркотиков местный житель с признаками алкогольного опьянения.  По предварительной информации, задержанный после распития спиртных напитков пришел к бывшей супруге, которой не оказалось дома. В результате злоумышленник попытался проникнуть в жилище горожанки, разбив оконное стекло. Бдительный прохожий зафиксировал на камеру смартфона действия нарушителя и вызвал правоохранителей. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.  Росгвардия Кузбасса напоминает, что основными путями проникновения в жилище для злоумышленников служат незащищённые окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, свое жилище можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников. Фото: Росгвардия 

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
18/10/2022
Происшествия
Кемерово

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus