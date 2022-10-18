Росгвардейцы задержали злоумышленника, который пытался проникнуть в квартиру бывшей супруги

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который разбил окно в квартиру бывшей супруги с целью проникновения в жилище. В вечернее время росгвардейцы прибыли по сигналу от очевидцев к многоквартирному дому на улице Пролетарской. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили злоумышленника, который пытался через разбитое окно забраться в квартиру первого этажа. Росгвардейцы пресекли противоправные действия и задержали мужчину для выяснения обстоятельств. Им оказался 40 летний ранее судимый за незаконный оборот наркотиков местный житель с признаками алкогольного опьянения. По предварительной информации, задержанный после распития спиртных напитков пришел к бывшей супруге, которой не оказалось дома. В результате злоумышленник попытался проникнуть в жилище горожанки, разбив оконное стекло. Бдительный прохожий зафиксировал на камеру смартфона действия нарушителя и вызвал правоохранителей. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Росгвардия Кузбасса напоминает, что основными путями проникновения в жилище для злоумышленников служат незащищённые окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, свое жилище можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников. Фото: Росгвардия