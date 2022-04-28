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Росгвардейцы задержали злоумышленника, который пытался расплатиться купюрой «банка приколов»

В утреннее время стражи правопорядка прибыли на сигнал «тревога» к бизнес-центру по улице Ермакова. По прибытию на место росгвардейцев встретил работник зала, указавший на подозреваемого. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали ранее судимого за угрозу убийством 47-летнего новокузнечанина.

По предварительной информации, местный житель взял в столовой бизнес-центра напиток и сигареты. На кассе мужчина попытался расплатиться купюрой «банка приколов» номиналом 5 000 рублей. Кассир заметила подозрительное денежное средство и незамедлительно нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям.

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
28/04/2022
Происшествия
Новокузнецк

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