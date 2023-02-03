Росгвардейцы задержали злоумышленника, который пытался совершить магазинную кражу

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии благодаря бдительности работников торговой точки пресекли магазинную кражу.

В дневное время росгврадейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый гипермаркет на проспекте Кузнецком. По прибытию стражи правопорядка задержали 34-летнего местного жителя, который пытался пронести мимо кассовой зоны неоплаченный товар.

По предварительной информации, посетитель гипермаркета сложил под одежду 7 дезодорантов и отправился к выходу без оплаты. Бдительные работники торговой точки зафиксировали противоправные действия злоумышленника с помощью камер видеонаблюдения и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии, преградив путь похитителю.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия