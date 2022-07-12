Росгвардейцы задержали злоумышленника, который с топором напал на работника магазина

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал в торговою точку на проспекте Строительном. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили граждан, удерживающих агрессивного мужчину с признаками алкогольного опьянения. Росгвардейцы задержали ранее судимого 41 летнего местного жителя для выяснения обстоятельств.

По предварительной информации, у задержанного мужчины произошла словесная перепалка с работником торговой точки. Конфликтный посетитель ушел, но вскоре вернулся с топором и попытался напасть на оппонента. Работник торговой точки сумел обезвредить нападавшего и вместе с другими посетителями удерживал злоумышленника до прибытия стражей правопорядка, к которым обратились коллеги потерпевшего.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия