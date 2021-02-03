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Росгвардейцы задержали злоумышленника, который требовал за возврат похищенного телефона деньги у владелицы

В городе Междуреченск экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал подозреваемого в хищении сотового телефона, за который злоумышленник требовал денежные средства у владелицы.

За помощью к стражам правопорядка обратилась 25-летняя работница магазина. По предварительной информации, накануне у девушки из торговой точки похитили сотовый телефон, который она оставила без присмотра на рабочем месте. На следующие сутки заявительница позвонила по номеру своего мобильника. На звонок ответил неизвестный и сообщил, что вернет имущество за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей. Договорившись о встрече, девушка пришла к условленному месту вместе с коллегой, который решил заступиться за горожанку. Прибывший мужчина отказался вернуть хозяйке похищенный телефон добровольно. Вместо этого он достал нож и вступил в словесную перепалку с гражданами. В результате конфликта произошла потасовка между злоумышленником и знакомым потерпевшей. Лишь после этого девушка позвонила правоохранителям.

Прибывший спустя несколько минут экипаж Росгвардии задержал подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 40-летний местный житель. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Похищенное имущество возвращено владелице.

Росгвардия напоминает, что о совершении преступлений гражданам необходимо сразу же обращаться в органы внутренних дел. Своевременное обращение в полицию позволяет эффективно провести комплекс необходимых мероприятий по розыску и задержанию подозреваемых. 

Происшествия
Междуреченск
kuzbassnews.ru
03/02/2021
Происшествия
Междуреченск
Новости Кузбасса

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