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Росгвардейцы задержали злоумышленника, который угрожал соседке ножом

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал и задержал мужчину, который угрожал убийством своей соседке ножом.

Днем росгвардейцы прибыли к частному дому по улице Мундыбашской. На улице стражей правопорядка встретили женщина и ее сожитель, сообщив о нападении соседа с признаками алкогольного опьянения на жительницу жилища. До прибытия группы задержания злоумышленник скрылся. После сбора информации сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии приступили к его поиску. Росгвардейцы обнаружили и задержали подозреваемого на чердаке своей бани. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за угрозу убийством, 28-летний мужчина.

 По предварительной информации, злоумышленник после употребления спиртного пришел к соседке в дом. Несмотря на отказ впустить незваного гостя, задержанный вошел в жилище, схватил кухонный нож со стола и напал на женщину. Напуганная новокузнечанка вырвалась из рук подозреваемого и выбежала на улицу, рассказав своему сожителю о произошедшем. Мужчина обратился за помощью к правоохранителям.

 Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
26/07/2022
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