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Росгвардейцы задержали злоумышленника, который воспользовался чужой банковской картой

 В вечернее время росгвардейцы по сигналу о краже денег с банковской карты 34-летней местной жительницы прибыли к многоквартирному дому по улице Советской. Стражи правопорядка обнаружили по месту жительства и задержали подходящего под описание из ориентировки горожанина. Им оказался ранее судимый за кражу 50-летний местный житель.

 По предварительный информации, мужчина, находясь в больнице, обнаружил оставленный посетительницей мобильный телефон, в чехле которого находилась банковская карта. Вместо того, чтобы вернуть имущество, злоумышленник потратил более 1 000 рублей на личные нужды. Спустя время женщина обнаружила списание денежных средств и обратилась за помощью к правоохранителям.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанным сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что найденное имущество следует возвращать его собственнику. Если такого найти не представляется возможным о находке нужно сообщить в полицию или в орган местного самоуправления. В противном случае за кражу предусмотрена уголовная ответственность.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
14/08/2022
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