Росгвардейцы задержали злоумышленника, лишившего знакомую сбережений

В поселке Шерегеш экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал разыскиваемого злоумышленника, который похитил у приятельницы 30 000 рублей.

В дневное время росгвардейцы получили информацию с вероятным местонахождением подозреваемого в краже. В ходе проверки одного из адресов на улице Дзержинского стражи правопорядка задержали предполагаемого виновника. Им оказался ранее судимый за кражу 26-летний житель поселка Усть-Анзас с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, ранее задержанный мужчина ночевал у 40-летней знакомой. Когда хозяйка жилища уснула, злоумышленник похитил ее денежные средства и скрылся. Наутро женщина обнаружила пропажу гостя и своих сбережений, после чего обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемого сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия