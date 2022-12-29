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Росгвардейцы задержали злоумышленника, лишившего знакомую сбережений

 В поселке Шерегеш экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал разыскиваемого злоумышленника, который похитил у приятельницы 30 000 рублей.

В дневное время росгвардейцы получили информацию с вероятным местонахождением подозреваемого в краже. В ходе проверки одного из адресов на улице Дзержинского стражи правопорядка задержали предполагаемого виновника. Им оказался ранее судимый за кражу 26-летний житель поселка Усть-Анзас с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, ранее задержанный мужчина ночевал у 40-летней знакомой. Когда хозяйка жилища уснула, злоумышленник похитил ее денежные средства и скрылся. Наутро женщина обнаружила пропажу гостя и своих сбережений, после чего обратилась за помощью к правоохранителям.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемого сотрудникам органов внутренних дел.

 

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
29/12/2022
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