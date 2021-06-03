Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы задержали злоумышленника, обесточившего охраняемый объект

В Анжеро-Судженске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал подозреваемого, который обесточил охраняемый объект и пытался похитить силовой кабель.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога», поступивший с одного из государственных учреждений по улице Желябова. На объекте сработала охранно-пожарная сигнализация. В результате наружного осмотра здания росгвардейцы обнаружили поврежденные провода распределительного щита. Кроме этого, в ближайших зарослях стражи правопорядка нашли спортивную сумку с обрезанным силовым кабелем, а рядом с ней куртку, в которой находился паспорт на имя неоднократно судимого местного жителя.

В ходе поиска по горячим следам росгвардейцы обнаружили и задержали недалеко от места происшествия 62-летнего владельца документа. По предварительной информации, задержанный обрезал силовой кабель с целью хищения, но при виде оперативно прибывшего экипажа Росгвардии бросил имущество вместе с одеждой и скрылся.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали рецидивиста сотрудникам органам внутренних дел.

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
03/06/2021
Происшествия
Анжеро-Судженск

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Рейды по выявлению безбилетников начались в Новокузнецке
Всего за утро было выявлено столько «зайцев», сколько раньше за неделю. Во вторник, 1 июня, в...
В Кемерове с 1 июня переименовали две остановки
Администрация Кемерова опубликовала постановление от 1 июня о переименовании двух общественных...
В Кемерове построят Центр ядерной медицины для лечения онкологии
Метод отличается высокой точностью и показан в 60% случаев вновь выявляемых онкологических...
Росгидромет: Свердловской, Курганской и Челябинской областям грозит засуха
Ряду регионов УрФО в этом году грозит засуха. Как заявил руководитель Росгидромета Роман Вильфанд,...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus