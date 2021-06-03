Росгвардейцы задержали злоумышленника, обесточившего охраняемый объект

В Анжеро-Судженске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал подозреваемого, который обесточил охраняемый объект и пытался похитить силовой кабель.
В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога», поступивший с одного из государственных учреждений по улице Желябова. На объекте сработала охранно-пожарная сигнализация. В результате наружного осмотра здания росгвардейцы обнаружили поврежденные провода распределительного щита. Кроме этого, в ближайших зарослях стражи правопорядка нашли спортивную сумку с обрезанным силовым кабелем, а рядом с ней куртку, в которой находился паспорт на имя неоднократно судимого местного жителя.
В ходе поиска по горячим следам росгвардейцы обнаружили и задержали недалеко от места происшествия 62-летнего владельца документа. По предварительной информации, задержанный обрезал силовой кабель с целью хищения, но при виде оперативно прибывшего экипажа Росгвардии бросил имущество вместе с одеждой и скрылся.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали рецидивиста сотрудникам органам внутренних дел.
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