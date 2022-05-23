Росгвардейцы задержали злоумышленника, обокравшего соседский дом

В Тяжине экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по сигналу заявительницы задержал сельчанина, подозреваемого в совершении имущественного преступления.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал 41-летней жительницы частного дом, которая сообщила, что случайно обнаружила похищенные ее вещи у соседа. Стражи правопорядка задержали для выяснения обстоятельств ранее судимого за нарушение неприкосновенности жилища 30-летнего местного жителя.

По предварительной информации, задержанный, воспользовавшись отсутствием хозяйки дома, повредил незащищенную входную дверь и проник в чужое жилище. Из дома злоумышленник похитил холодильник, банную печь и бытовую утварь на общую сумму более 76 000 рублей. Часть похищенного подозреваемый сбыл, а остальное оставил у себя для собственного пользования.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что в целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, свое жилище можно обезопасить с помощью тревожной сигнализации с выходом на централизованный пульт охраны. В случае необходимости граждане в любое время могут подать тревожный сигнал, который поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайший срок группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.