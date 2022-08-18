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Росгвардейцы задержали злоумышленника, обворовавшего родственницу

В Белове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал 47-летнего подозреваемого в краже личных вещей у своей родственницы.

 В утреннее время росгвардейцы прибыли по сигналу о совершении противоправных действий к дому беловчанки по улице Тельмана. Стражей правопорядка встретила 72-летняя женщина, пояснившая, что у нее после прихода подозреваемого пропал паспорт и банковская карта, с которой были списаны денежные средства. Получив приметы подозреваемого, экипаж Росгвардии приступил к поиску и спустя время обнаружил и задержал подходящего под описание злоумышленника. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за угрозу убийством и мошенничество местный житель с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, подозреваемый находился в гостях у родственницы. Мужчина воспользовался моментом, когда женщина отвлеклась и похитил документ и банковскую карту. Часть денежных средств злоумышленник потратил на личные нужды.

 В совершении противоправных действий задержанный признался. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
18/08/2022
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Белово
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