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Росгвардейцы задержали злоумышленника, ограбившего комиссионный магазин

 В городе Березовский экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обнаружил и задержал ранее судимого горожанина, похитившего телефон из комиссионного магазина.

В вечернее время росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога» в ломбард на проспекте Ленина. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили и задержали злоумышленника при попытке сбыть похищенный смартфон. Задержанным оказался ранее судимый за грабеж, кражу, угрозу убийством и незаконный оборот наркотиков 21-летний местный житель.

 По предварительной информации, ранее предполагаемый виновник в одном из городских ломбардов попросил у продавца смартфон стоимостью 10 000 рублей. Заполучив в руки гаджет, подозреваемый скрылся. Установленная в торговой точке камера видеонаблюдения зафиксировала действия злоумышленника, сведения о котором были переданы в другие комиссионные магазины города. Когда спустя время молодой человек попытался сбыть похищенное в другом ломбарде, бдительная работница торговой точки по приметам узнала похитителя и нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудника органов внутренних дел.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Березовский
kuzbassnews.ru
15/02/2023
Происшествия
Березовский
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