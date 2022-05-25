Росгвардейцы задержали злоумышленника, попытавшегося проникнуть в автомобиль новокузнечанина

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого, который пытался проникнуть в припаркованный автомобиль.

В вечернее время стражи правопорядка оперативно прибыли во двор многоквартирного дома на улице Веры Соломиной по сигналу 21-летнего местного жителя. На месте происшествия молодой человек указал на подозрительного мужчину, который несколько минут назад пытался открыть его запертый автомобиль ВАЗ-2107.

Стражи правопорядка задержали для выяснения обстоятельств ранее судимого за кражу и неправомерное завладение автомобилем 36-летнего местного жителя с признаками сильного алкогольного опьянения, который не сообщил об истинных намерениях своего поступка. Для разбирательства его передали сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что автовладельцы в целях имущественной безопасности могут оснастить свое транспортное средство спутниковой навигационно-мониторинговой системой «Алмаз». Система позволяет стражам правопорядка в режиме реального времени осуществлять контроль местоположения и состояния транспортного средства. В случае противоправных посягательств информация с точным местоположением транспортного средства поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры по защите имущества.