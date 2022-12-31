Росгвардейцы задержали злоумышленника при попытке хищения товара из гипермаркета

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого, который пытался вынести из магазина на себе похищенные вещи.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый гипермаркет по проспекту Кузнецкому. На указанном адресе работники указали на предполагаемого похитителя одежды, который был задержан стражами правопорядка для выяснения обстоятельств. В ходе проверки 31-летнего местного жителя экипаж выяснил, что молодой человек пытался вынести на себе похищенные джемпер и кроссовки. Задержанный примерил понравившиеся вещи на сумму более 1 500 рублей и отправился к выходу, не оплатив товар. Действия подозрительного посетителя заметили по камерам видеонаблюдения работники гипермаркета, которые нажали кнопку экстренного вызова Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Похищенные вещи возвращены в торговую точку.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия