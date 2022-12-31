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Росгвардейцы задержали злоумышленника при попытке хищения товара из гипермаркета

 В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого, который пытался вынести из магазина на себе похищенные вещи.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый гипермаркет по проспекту Кузнецкому. На указанном адресе работники указали на предполагаемого похитителя одежды, который был задержан стражами правопорядка для выяснения обстоятельств. В ходе проверки 31-летнего местного жителя экипаж выяснил, что молодой человек пытался вынести на себе похищенные джемпер и кроссовки. Задержанный примерил понравившиеся вещи на сумму более 1 500 рублей и отправился к выходу, не оплатив товар. Действия подозрительного посетителя заметили по камерам видеонаблюдения работники гипермаркета, которые нажали кнопку экстренного вызова Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Похищенные вещи возвращены в торговую точку.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

 Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
31/12/2022
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