Росгвардейцы задержали злоумышленника при попытке похитить алкоголь из торговой точки

В Ленинске-Кузнецком экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, который пытался совершить кражу на охраняемом объекте.

В вечернее время росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога» к сетевому магазину по проспекту Ленина. На указанном адресе стражи правопорядка задержали предполагаемого похитителя. Им оказался 35-летний горожанин с признаками алкогольного опьянения, при досмотре у которого найден похищенный алкоголь.

По предварительной информации, задержанный мужчина взял с полки бутылку коньяка стоимостью 1 200 рублей, спрятал спиртное под верхнюю одежду и попытался пройти к выходу без оплаты товар. Работники магазина заметили противоправные действия одного из покупателей по камерам видеонаблюдения и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия