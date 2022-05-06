Росгвардейцы задержали злоумышленника, причинившего побои сторожу гаражного кооператива

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал 51-летнего подозреваемого в нанесении побоев работнику гаражного кооператива.

В вечернее время стражи правопорядка прибыли на сигнал «тревога» к охраняемому гаражному кооперативу в частном секторе Геологоразведки. На месте происшествия росгвардейцы обнаружили 68-летнего сторожа со следами физического насилия. Экипаж Росгвардии оказал потерпевшему помощь, вызвал бригаду медиков и приступил к поиску злоумышленника. Стражи правопорядка обнаружили и задержали подозреваемого в одном из гаражей, из которого тот не хотел выходить. Задержанным оказался ранее не судимый кемеровчанин с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, мужчина распивал спиртные напитки в своём гараже. Сторож сделал мужчине замечание, что разозлило злоумышленника. Задержанный несколько раз ударил потерпевшего железным ведром в область головы. Работник вернулся на пост и незамедлительно нажал кнопку экстренного вызова группы задержания Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.