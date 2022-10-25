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Росгвардейцы задержали злоумышленника, совершившего кражу в охраняемом супермаркете

 В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в супермаркет по проспекту Ленинградскому. На указанном адресе стражи правопорядка задержали предполагаемого виновника, которого удерживали работники торговой точки. Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 58-летний местный житель.

По предварительной информации, злоумышленник спрятал под верхнюю одежду электрическую зубную щетку и кухонные весы на сумму более 4 000 рублей и направился к выходу без оплаты товара. Бдительные работники супермаркета заметили противоправные действия и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии, преградив злоумышленнику путь.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
25/10/2022
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