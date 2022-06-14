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Росгвардейцы задержали злоумышленника, совершившего нападение на водителя мотоблока

В вечернее время росгвардейцы прибыли в частный сектор по сигналу медицинской бригады, которая оказывала помощь водителю мотоблока, пострадавшему от нападения злоумышленника. Стражи правопорядка предварительно установили, что 47-летний местный житель двигался на сельхозтехнике по улице Коммунистическая, когда к нему приблизился мужчина и нанес удар куском арматуры. Водитель потерял управление, в результате мотоблок опрокинулся. Очевидцы вызвали бригаду скорой медицинской помощи, а нападавший покинул место происшествия.

Пострадавший назвал стражам правопорядка предполагаемого виновника, которым оказался 52-летний сосед сельчанина. В ходе поисков росгвардейцы обнаружили и задержали на улице подозреваемого с признаками алкогольного опьянения. По предварительной информации, причиной поступка послужила ревность.

Для дальнейшего разбирательства задержанного мужчину росгвардейцы передали сотрудникам органов внутренних дел.

 

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kuzbassnews.ru
14/06/2022
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