Росгвардейцы задержали злоумышленника, устроившего погром в магазине

В Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал рецидивиста, который ночью пробрался в торговую точку и устроил в нем погром.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый продуктовый магазин по проспекту Шахтеров. Работники объекта пояснили, что нажали тревожную кнопку после того, как заметили на противоположной стороне улицы неизвестного, который проломил стеклопакет входной двери в торговую точку.

На месте происшествия росгвардейцы обнаружили и задержали ранее судимого 43-летнего жителя Новокузнецка. По предварительным данным, задержанный с признаками алкогольного опьянения проломил стеклопакет входной двери металлической урной для мусора, проник в помещение и повалил стоящий на торговых рядах алкогольную продукцию.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали буйного рецидивиста сотрудникам органов внутренних дел. Сумма причинённого ущерба устанавливается.