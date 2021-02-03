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Росгвардейцы задержали злоумышленника, устроившего погром в магазине

В Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал рецидивиста, который ночью пробрался в торговую точку и устроил в нем погром.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый продуктовый магазин по проспекту Шахтеров. Работники объекта пояснили, что нажали тревожную кнопку после того, как заметили на противоположной стороне улицы неизвестного, который проломил стеклопакет входной двери в торговую точку.

На месте происшествия росгвардейцы обнаружили и задержали ранее судимого 43-летнего жителя Новокузнецка. По предварительным данным, задержанный с признаками алкогольного опьянения проломил стеклопакет входной двери металлической урной для мусора, проник в помещение и повалил стоящий на торговых рядах  алкогольную продукцию.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали буйного рецидивиста сотрудникам органов внутренних дел. Сумма причинённого ущерба устанавливается.

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kuzbassnews.ru
03/02/2021
Происшествия
Топ
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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