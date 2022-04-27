Росгвардейцы задержали злоумышленника за кражу электроинструмента

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к охраняемому строительному магазину по улице Тухачевского. На месте происшествия стражей правопорядка встретил работник торгового зала, который указал на подозрительного мужчину. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы задержали ранее судимого за кражу и незаконный оборот наркотиков 52-летнего кемеровчанина.

Предварительно установлено, что злоумышленник положил к себе в сумку два шуруповёрта стоимостью более 13 000 рублей и попытался пройти мимо кассовой зоны без оплаты товара. На выходе из торговой точки сработали антикражная система и работники магазина нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.