Росгвардейцы задержали злоумышленников, которые похитили имущество с территории детского сада

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал двоих подозреваемых в краже радиаторов с территории образовательного учреждения.

В дневное время стражи правопорядка по сигналу «тревога» прибыли к детскому саду по улице Глинки. На месте работник учреждения пояснил, что неизвестные похитили из пристройки радиаторы отопления. В ходе осмотра росгвардейцы обнаружили в зарослях двоих злоумышленников, которые при виде патруля Росгвардии попытались скрыться. Неподалеку от учреждения стражи правопорядка обнаружили и задержали ранее судимых местных жителей 38 и 35 лет.

По предварительной информации, злоумышленники проникли на объект с целью кражи радиаторов для дальнейшего сбыта. Мужчины перекидывали имущество через забор. Работник детского сада заметил противоправные действия по камерам видеонаблюдения и незамедлительно нажал кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемых сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия