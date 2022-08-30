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Росгвардейцы задержали злоумышленников, которые похитили имущество с территории детского сада

 В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал двоих подозреваемых в краже радиаторов с территории образовательного учреждения.

В дневное время стражи правопорядка по сигналу «тревога» прибыли к детскому саду по улице Глинки. На месте работник учреждения пояснил, что неизвестные похитили из пристройки радиаторы отопления. В ходе осмотра росгвардейцы обнаружили в зарослях двоих злоумышленников, которые при виде патруля Росгвардии попытались скрыться. Неподалеку от учреждения стражи правопорядка обнаружили и задержали ранее судимых местных жителей 38 и 35 лет.

 По предварительной информации, злоумышленники проникли на объект с целью кражи радиаторов для дальнейшего сбыта. Мужчины перекидывали имущество через забор. Работник детского сада заметил противоправные действия по камерам видеонаблюдения и незамедлительно нажал кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемых сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
30/08/2022
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Новокузнецк
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