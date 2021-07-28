Росгвардейцы задержали злоумышленников, которые угрожали сельчанке топором

В поселке Большая Талда экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал двоих подозреваемых, которые угрожали 66-летней местной жительнице расправой при помощи топора.

В утреннее время за помощью обратилась вахтер из общежития по улице Вахрушева. По предварительной информации, двое неизвестных пытались зайти в многоквартирный дом якобы для выяснения отношений с одним из жильцов. Гражданка отказалась впустить агрессивных незнакомцев и заперла перед ними входную дверь. Злоумышленники потребовали впустить их в общежитие, в противном случае грозили применить в отношении женщины принесенный с собой топор.

Прибывший на адрес спустя несколько минут экипаж Росгвардии задержал молодых людей с признаками алкогольного опьянения на месте происшествия. Ими оказались привлекавшиеся к административной ответственности 24-летние местный жители.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что в целях обеспечения личной безопасности рекомендовано устанавливать в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный пульт охраны. В случае необходимости граждане в любое время могут подать тревожный сигнал, который поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайший срок группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.