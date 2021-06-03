Росгвардейцы задержали злоумышленников, напавших на жителя частного дома

В поселке Трудоармейский сотрудники Прокопьевского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали двоих подозреваемых, которые проникли в частный дом и избили хозяина жилища.

За помощью к стражам правопорядка обратился 35-летний местный житель, сообщив о нападении злоумышленников. Прибывший на место происшествия экипаж Росгвардии обнаружил владельца частного дома со следами побоев. По предварительной информации, к заявителю пришли двое малознакомых граждан, которые выбили входную дверь и на почве личной неприязни нанесли хозяину телесные повреждения. Росгвардейцы вызвали для пострадавшего бригаду медиков, установили приметы налетчиков и приступили к поиску.

В результате стражи правопорядка обнаружили и задержали подходящих под описание двоих местных жителей 28 и 36 лет, младший из которых был судим за незаконный оборот наркотиков. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что основными путями проникновения в жилище для злоумышленников служат незащищенные окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, в жилище можно установить кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный пульт охраны. В случае необходимости граждане в любое время могут подать тревожный сигнал, который поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайший срок группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

На сегодняшний день в Кузбассе под защитой вневедомственной охраны Росгвардии находится свыше 24 300 квартир и частных домов.