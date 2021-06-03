Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы задержали злоумышленников, напавших на жителя частного дома

    В поселке Трудоармейский сотрудники Прокопьевского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали двоих подозреваемых, которые проникли в частный дом и избили хозяина жилища.

    За помощью к стражам правопорядка обратился 35-летний местный житель, сообщив о нападении злоумышленников. Прибывший на место происшествия экипаж Росгвардии обнаружил владельца частного дома со следами побоев. По предварительной информации, к заявителю пришли двое малознакомых граждан, которые выбили входную дверь и на почве личной неприязни нанесли хозяину телесные повреждения. Росгвардейцы вызвали для пострадавшего бригаду медиков, установили приметы налетчиков и приступили к поиску.

    В результате стражи правопорядка обнаружили и задержали подходящих под описание двоих местных жителей 28 и 36 лет, младший из которых был судим за незаконный оборот наркотиков. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел.

    Росгвардия Кузбасса напоминает, что основными путями проникновения в жилище для злоумышленников служат незащищенные окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, в жилище можно установить кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный пульт охраны. В случае необходимости граждане в любое время могут подать тревожный сигнал, который поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайший срок группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

    На сегодняшний день в Кузбассе под защитой вневедомственной охраны Росгвардии находится свыше 24 300 квартир и частных домов.

Происшествия
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
03/06/2021
Происшествия
Прокопьевск

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Рейды по выявлению безбилетников начались в Новокузнецке
Всего за утро было выявлено столько «зайцев», сколько раньше за неделю. Во вторник, 1 июня, в...
В Кемерове с 1 июня переименовали две остановки
Администрация Кемерова опубликовала постановление от 1 июня о переименовании двух общественных...
В Кемерове построят Центр ядерной медицины для лечения онкологии
Метод отличается высокой точностью и показан в 60% случаев вновь выявляемых онкологических...
Росгидромет: Свердловской, Курганской и Челябинской областям грозит засуха
Ряду регионов УрФО в этом году грозит засуха. Как заявил руководитель Росгидромета Роман Вильфанд,...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus