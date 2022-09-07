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Росгвардейцы заняли призовые места на областных соревнованиях по служебному двоеборью

 В рамках спартакиады Кемеровского областного отделения «Динамо» на базе специального отряда быстрого реагирования «Символ» прошли соревнования по служебному двоеборью.

Программа служебно-прикладного вида спорта включала бег на три километра со стрельбой из табельного оружия. Победители определялись в командном первенстве и в личном зачете как среди мужчин, так и среди женщин.

 В результате упорной борьбы команда территориального управления Росгвардии заняла почетное третье место, уступив серебро спортсменам из кузбасского УФСБ. Победителями состязаний стали сотрудники областного ГУФСИН. Отличившиеся спортсмены отмечены грамотами и кубками.

 

Фото: Росгвардия

 

Спорт
kuzbassnews.ru
07/09/2022
Спорт
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