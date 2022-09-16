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Росгвардейцы защитили беловчанина от злоумышленника с ножом

 В Белове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал горожанина, угрожавшего расправой своему приятелю при помощи ножа.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях к частному дому по улице Советской. Внутри жилища стражи правопорядка обнаружили двух конфликтующих мужчин, один из которых угрожал расправиться со своим оппонентом. Росгвардейцы пресекли противоправные действия и задержали дебошира. Им оказался 41-летний ранее не судимый местный житель с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, во время совместного распития спиртных напитков между задержанным и его 32-летним приятелем произошла словесная перепалка на почве ревности. В ходе конфликта беловчанин взял кухонный нож и стал угрожать горожанину физической расправой. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший обратился за помощью к правоохранителям, которые оперативно прибыли на указанный адрес.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали злоумышленника сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
16/09/2022
Происшествия
Белово

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