Росгвардейцы защитили беловчанина от злоумышленника с ножом

В Белове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал горожанина, угрожавшего расправой своему приятелю при помощи ножа.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях к частному дому по улице Советской. Внутри жилища стражи правопорядка обнаружили двух конфликтующих мужчин, один из которых угрожал расправиться со своим оппонентом. Росгвардейцы пресекли противоправные действия и задержали дебошира. Им оказался 41-летний ранее не судимый местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, во время совместного распития спиртных напитков между задержанным и его 32-летним приятелем произошла словесная перепалка на почве ревности. В ходе конфликта беловчанин взял кухонный нож и стал угрожать горожанину физической расправой. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший обратился за помощью к правоохранителям, которые оперативно прибыли на указанный адрес.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали злоумышленника сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия