Росгвардейцы защитили горожанина от агрессивного мужчины с ножом

В Ленинске-Кузнецком экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, который ранил ножом знакомого якобы из-за словесной обиды. В дневное время группа задержания прибыла к многоквартирному дому на улице Зварыгина по сигналу о противоправных действиях в отношении местного жителя. На указанном адресе росгвардейцы обнаружили 37-летнего хозяина жилища с порезом спины, а также задержали предполагаемого виновника. Им был ранее неоднократно судимый за кражи 37-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. Прибывшая бригада медиков оказала пострадавшему помощь на месте. По предварительной информации, во время распития спиртных напитков с приглашенной компанией у хозяина жилища произошла словесная перепалка с одним из гостей. В результате задержанный мужчина якобы из-за словесной обиды причинил ножевой порез спины знакомому. Для пресечения противоправных действий потерпевший обратился за помощью к правоохранителям. Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей. Фото: Росгвардия