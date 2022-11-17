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Росгвардейцы защитили горожанку и ее имущество от настойчивого бывшего сожителя

 В Белове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии предотвратил противоправные действия в охраняемом частном доме.

В вечернее время росгвардейцы оперативно прибыли на вызов к домовладению на улице Чулымской и задержали подозрительного мужчину. Им оказался ранее судимый за нарушение неприкосновенности жилища 47 летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, задержанный мужчина пришел к бывшей сожительнице и стал стучаться в дверь и окна с требованием впустить его в жилище для выяснения отношений. Испуганная горожанка воспользовалась кнопкой экстренного вызова наряда Росгвардии, который прибыл на сигнал в течение нескольких минут и задержал нарушителя спокойствия горожанки.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
17/11/2022
Происшествия
Белово
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