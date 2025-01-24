Росгвардейцы защитили горожанку от агрессии сожителя

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который может быть причастен к угрозам сожительнице.

В ночное время за помощью к правоохранителям обратилась 52-летняя местная жительница. Оперативно прибывшие на улицу Добролюбова росгвардейцы обнаружили спящего на снегу мужчину, на которого указала жительница частного дома. Для выяснения обстоятельств стражи правопорядка задержали 52-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, после чрезмерного употребления спиртного мужчина вернулся в частный дом, где сожительница отказалась впускать нетрезвого и агрессивного новокузнечанина. Мужчина продолжил конфликт и начал угрожать местной жительнице физической расправой. Гражданка обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия