Росгвардейцы защитили горожанку от агрессивного бывшего сожителя

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, который, угрожая бывшей сожительнице ножом, повредил ее имущество.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях в отношении 33-летней местной жительницы к многоквартирному дому на улице Крылова. На месте происшествия стражи правопорядка задержали 45-летнего кузбассовца с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, после употребления спиртных напитков задержанный пришел для выяснения отношений к бывшей сожительнице. На требования горожанки покинуть ее жилище мужчина проявил агрессию и стал угрожать женщине кухонным ножом. После обращения заявительницы к правоохранителям, злоумышленник разбил телефон бывшей сожительницы.

Прибывшие на вызов патрульные пресекли противоправные действия и для дальнейшего разбирательства передали виновника сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия