Росгвардейцы защитили горожанку от агрессивного сожителя

Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который избил в гостях свою возлюбленную.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях в отношении 43-летней новокузнечанки в многоквартирный дом на улице 40 лет ВЛКСМ. В подъезде стражи правопорядка обнаружили напуганную заявительницу, которая пояснила, что боится возвращаться домой из-за неадекватного сожителя. Росгвардейцы задержали для выяснения обстоятельств ранее судимого 32-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, задержанный и заявительница находились в гостях у знакомых, когда на фоне чрезмерного употребления спиртных напитков между ними произошел словесный конфликт. В результате ссоры мужчина несколько раз ударил женщину по лицу. Потерпевшая выбежала в подъезд и обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия