Росгвардейцы защитили горожанку от буйного сожителя

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал горожанина, ударившего сожительницу столешницей.

В вечернее время росгвардейцы прибыли по сигналу о противоправных действиях в отношении 36-летней женщины в многоквартирный дом по улице 13 микрорайон. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили потерпевшую хозяйку квартиры и ее обидчика. Росгвардейцы задержали 39-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, сожители вместе распивали спиртные напитки, когда между ними произошла ссора на бытовой почве. В ходе словесного конфликта мужчина ударил горожанку по голове столешницей, после чего новокузнечанка обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия