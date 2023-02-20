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Росгвардейцы защитили горожанку от преследовавшего ее мужчины

 В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, угрожавшего бывшей возлюбленной физической расправой.

В вечернее время росгвардейцы по сигналу о противоправных действиях оперативно прибыли к многоквартирному дому на проспекте Пионерский. На адресе стражи правопорядка обнаружили мужчину, на которого указала 32-летняя заявительница. Росгвардейцы задержали для выяснения обстоятельств ранее судимого 41-летнего новокузнечанина.

 По предварительной информации, женщина выходила с работы, когда заметила, что ее поджидает на улице бывший возлюбленный. Мужчина начал угрожать горожанке физической расправой. Испугавшись, новокузнечанка вернулась на рабочее место и обратилась за помощью к правоохранителям.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
20/02/2023
Происшествия
Новокузнецк

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