Росгвардейцы защитили горожанку от преследовавшего ее мужчины

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, угрожавшего бывшей возлюбленной физической расправой.

В вечернее время росгвардейцы по сигналу о противоправных действиях оперативно прибыли к многоквартирному дому на проспекте Пионерский. На адресе стражи правопорядка обнаружили мужчину, на которого указала 32-летняя заявительница. Росгвардейцы задержали для выяснения обстоятельств ранее судимого 41-летнего новокузнечанина.

По предварительной информации, женщина выходила с работы, когда заметила, что ее поджидает на улице бывший возлюбленный. Мужчина начал угрожать горожанке физической расправой. Испугавшись, новокузнечанка вернулась на рабочее место и обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия